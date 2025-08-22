Assine UOL
Política

Genial/Quaest: Aprovação de Castro vai a 43%; desaprovação é de 41%

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro
Cláudio Castro (PL), governador do Rio de Janeiro Imagem: TON MOLINA - 25.out.2023/ESTADÃO CONTEÚDO

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que aprovação do governador Cláudio Castro (PL) pela população do Rio de Janeiro é de 43%. A desaprovação é similar, de 41%.

O que diz a pesquisa

A aprovação de Castro oscilou positivamente em um ponto percentual, dentro da margem de erro. A pesquisa foi feita de forma presencial, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.

  • Aprova: 43% (eram 42% em fevereiro)
  • Desaprovação: 41% (eram 48% em fevereiro)

Castro merece eleger o sucessor que indicar?

  • Não: 57% (eram 52% em fevereiro)
  • Sim: 34% (eram 39% em fevereiro)

A pesquisa também mostra o cenário eleitoral para o governo do estado em 2026. Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, lidera.

Intenção de voto para governador em 2026:

  • Eduardo Paes (PSD): 35%
  • Rodrigo Bacellar (PL): 9%
  • Washington Reis (MDB): 5%
  • Monica Benicio (PSOL): 4%
  • Indecisos: 15%
  • Branco/Nulo: 30%

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 1.404 entrevistas presenciais em 42 municípios do Rio de Janeiro entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.