Genial/Quaest: Aprovação de Castro vai a 43%; desaprovação é de 41%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que aprovação do governador Cláudio Castro (PL) pela população do Rio de Janeiro é de 43%. A desaprovação é similar, de 41%.
O que diz a pesquisa
A aprovação de Castro oscilou positivamente em um ponto percentual, dentro da margem de erro. A pesquisa foi feita de forma presencial, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.
- Aprova: 43% (eram 42% em fevereiro)
- Desaprovação: 41% (eram 48% em fevereiro)
Castro merece eleger o sucessor que indicar?
- Não: 57% (eram 52% em fevereiro)
- Sim: 34% (eram 39% em fevereiro)
A pesquisa também mostra o cenário eleitoral para o governo do estado em 2026. Eduardo Paes (PSD), prefeito do Rio, lidera.
Intenção de voto para governador em 2026:
- Eduardo Paes (PSD): 35%
- Rodrigo Bacellar (PL): 9%
- Washington Reis (MDB): 5%
- Monica Benicio (PSOL): 4%
- Indecisos: 15%
- Branco/Nulo: 30%
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest realizou 1.404 entrevistas presenciais em 42 municípios do Rio de Janeiro entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
