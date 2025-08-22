Genial/Quaest: Aprovação de Castro vai a 43%; desaprovação é de 41%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que aprovação do governador Cláudio Castro (PL) pela população do Rio de Janeiro é de 43%. A desaprovação é similar, de 41%.

O que diz a pesquisa

A aprovação de Castro oscilou positivamente em um ponto percentual, dentro da margem de erro. A pesquisa foi feita de forma presencial, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.