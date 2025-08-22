Genial/Quaest: Aprovação de Leite cai para 58%; desaprovação é de 38%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta queda na aprovação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), para 58%.

O que diz a pesquisa

A aprovação de Leite caiu quatro pontos percentuais. A desaprovação subiu para 38%. A pesquisa foi feita de forma presencial, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.