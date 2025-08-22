Gleisi defende Alckmin como vice de Lula em 2026: 'Espero que continue'

Setores do governo defendem que Alckmin concorra em São Paulo. Também ministro da Indústria e Comércio, ele faria uma dobradinha com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad: um concorre ao Senado, e o outro, ao governo.

Alckmin tem resistido. Aliados dizem que ele gosta tanto da função de vice quanto do ministério e que a relação com Lula está cada dia melhor. Além disso, as recentes negociações no combate ao tarifaço dos Estados Unidos o fortaleceram.

Gleisi disse que espera apoio de parte dos partidos da base, independentemente do vice. "São partidos que têm governabilidades locais e que se somam. Por exemplo, o MDB em 22, a gente já teve uma parte do MDB conosco, outros partidos como o PSD também aconteceu isso", afirmou a ministra.

Para Gleisi, isso inclui até partidos de direita, com alta quantidade de bolsonaristas. "Eu acredito que é o que vai acontecer com o PP, com a União Brasil e nós achamos importante que tenham partes desses partidos que apoiem o presidente Lula, se a gente não tiver condições de tê-los por inteiro", declarou.

O MDB é o mais interessado na vaga de vice. O partido tem ventilado pelo menos três nomes para o cargo: os ministros Simone Tebet (Orçamento) e Renan Filho (Transportes) e o governador do Pará, Helder Barbalho.

Com interlocução do agro, Tebet ficou em terceiro lugar em 2022 e é mulher, o que consolidaria ainda mais um eleitorado que já é propenso a Lula. Caso não aconteça, ela pode concorrer ao Senado por Mato Grosso do Sul, seu estado, onde tem tido resistência bolsonarista pela ligação com Lula, ou por São Paulo, caso veja viabilidade.