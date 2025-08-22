Maierovitch: Há indícios de crime em movimentações financeiras de Bolsonaro

O dinheiro tem sempre uma causa, às vezes criminosa e ilícita. Bolsonaro tem um passado de indicativos de ilicitudes. Por exemplo, eles só andam com dinheiro vivo para transações imobiliárias. Isso é uma característica de lavador de dinheiro. Outras coisas são movimentações rápidas pelas contas e abastecer laranjas, membros de organização criminosa. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch ressaltou o histórico de irregularidades financeiras de Bolsonaro, como no caso das joias sauditas.

Sabemos que Eduardo Bolsonaro vive nos EUA, onde faz papel de ventríloquo do pai e de traidor da pátria, com o dinheiro que 'o papai manda'. Qual é a origem do 'dinheiro do papai'? É sempre com indicativos de fraude. Ele já quis vender objetos que não eram dele, mas sim da União, recebidos quando estava em viagens internacionais.

Tudo com relação ao Bolsonaro tem cabritos, mas não tem cabras. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

