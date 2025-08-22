Mendonça: 'Bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, e não pelo medo'

Mendonça defendeu contenção do Judiciário. Segundo ele, o Estado de Direito fortalecido "demanda uma alta contenção do poder judiciário. Tenho legitimidade para dizer isso, pois integro a mais alta corte no nosso país", disse ele. "Eu tenho meus valores, eu tenho minhas pré-compreensões, mas eu devo servir à lei e à Constituição."

Estado onde as leis governam, e não a vontade pessoal, ressaltou ministro. Segundo ele, não é o estado em que devem governar os interesses individuais. "É o estado onde a racionalidade deve estar presente, onde a lei e a racionalidade funcionam como um fator de estabilidade, e não de crise", afirmou. "O estado onde o arbítrio deve ser contido. E a justiça deve estar presente."

Fala de ministro ocorreu em meio a novo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. A PF indiciou pai e filho sob suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista, em curso no STF (Supremo Tribunal Federal). O relatório final da investigação, entregue à Corte afirma haver indícios de que os dois cometeram crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

Ministro também defendeu que "cidadãos possam livremente se expressar sem medo de serem perseguidos. Sem citar o ex-presidente Bolsonaro, Mendonça disse que o Estado democrático de Direito se fortalece com as "liberdades básicas do cidadão". Segundo ele, isso significa dizer que cidadão possam defender suas ideias "sem censura direita ou indireta". Nos últimos dias, Bolsonaro e aliados têm dito que ele é "vítima de perseguição" desde que ele foi alvo da PF por ordem de Alexandre de Moraes e teve de usar tornozeleira eletrônica.

Mendonça discursou também em meio ao acirramento das tensões entre bolsonaristas e o ministro Alexandre de Moraes — alvo de sanções dos EUA. O ministro foi indicado à Corte pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e assumiu a cadeira em dezembro de 2021.

Ministro criticou 'ativismo judicial'

Mendonça afirmou que o 'ativismo judicial' enfraquece os demais poderes. Segundo ele, o que chamou de ativismo é um sintoma do "enfraquecimento da democracia". "O Estado de Direito impõe a autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o judiciário tem a prevalência sobre os demais poderes."