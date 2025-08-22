Países ricos usam combate ao crime para violar soberania, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira (22) países ricos que, segundo ele, usam o combate ao crime organizado como justificativa para violar a soberania de outras nações. Ele também acusou essas potências de recorrerem à pauta ambiental para adotar medidas de caráter protecionista.

O que aconteceu

A fala ocorreu durante encontro na Colômbia entre presidentes integrantes do Tratado de Cooperação Amazônica. Lula defendeu que a cúpula climática COP30, prevista para novembro no Brasil, seja produtiva. Segundo ele, o evento não pode se resumir a "um desfile de discursos".