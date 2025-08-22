'Filho vê o pai naquele estado e se desespera', diz Valdemar sobre Eduardo

O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, saiu hoje em defesa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), após relatório da Polícia Federal ter mostrado conversas em que ele usou palavras ofensivas contra o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Valdemar disse que "é natural" que um filho se desespere ao ver o pai "naquele estado". Uma troca de mensagens mostrou os xingamentos: "VTNC [vai tomar no c*], SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu Eduardo para o ex-presidente, no contexto dos ataques do "filho 03" ao governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no mês passado.