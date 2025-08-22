Bolsonaro pode ser preso preventivamente? Prazo da defesa se encerra hoje

Em prisão domiciliar desde 4 de agosto, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pode ser alvo de uma ordem de prisão preventiva pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, antes do julgamento pela trama golpista, que acontecerá em setembro.

Quais são os próximos passos

Prazo para a defesa se manifestar se encerra hoje à noite, após nova determinação de Moraes. Bolsonaro foi indiciado na quarta-feira por tentativa de obstrução no processo sobre a trama golpista — a PF apresentou relatório com novas provas no inquérito aberto em julho. Por isso, ele tem até as 20h34 para apresentar explicações solicitadas pelo ministro do STF.

A PGR também pode se manifestar até esse horário —não é só a defesa de Bolsonaro. Neste caso, a Procuradoria-Geral da República pode pedir o arquivamento do caso, apresentar uma denúncia ou solicitar mais apurações. A PF indiciou o ex-presidente e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por suspeita de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.