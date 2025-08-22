Genial/Quaest: Aprovação de Jerônimo na BA é de 59%; desaprovação vai a 33%

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), é aprovado por 59% da população do estado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Aprovação oscilou dois pontos para baixo, dentro da margem de erro. Em abril de 2025, ele tinha 61%. A desaprovação oscilou de 31% para 33%.

Aprovação do governo de Jerônimo