Genial/Quaest: Aprovação de Raquel Lyra fica em 51%; desaprovação é de 45%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que 51% da população de Pernambuco aprova a gestão da governadora Raquel Lyra (PSD).

O que diz a pesquisa

Lyra manteve os 51% de aprovação em relação ao último levantamento. A desaprovação oscilou para 45%. A pesquisa foi feita de forma presencial, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.