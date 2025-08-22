Genial/Quaest: Aprovação de Ratinho Jr. vai a 84%; desaprovação é de 12%

Aprovam: 84%

Desaprovam: 12%

Não sabem ou não responderam: 4%

Como não pode disputar a reeleição, Ratinho Jr. deve indicar um sucessor em 2026. Ele é cotado como pré-candidato à Presidência da República em 2026. Segundo o levantamento da Quaest, 70% acreditam que o governador merece eleger o nome que indicar no Paraná.

Acha que Ratinho Jr. merece eleger um sucessor que indicar?

Sim: 70%

Não: 24%

Não sabem ou não responderam: 6%

Metodologia

A Quaest entrevistou 1.104 eleitores presencialmente entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais (para mais ou para menos) e o nível de confiança é de 95%.