Política

Genial/Quaest: Aprovação de Ratinho Jr. vai a 84%; desaprovação é de 12%

Do UOL, em São Paulo
Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná
Ratinho Jr. (PSD), governador do Paraná Imagem: Henry Milleo/UOL

O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), é aprovado por 84% da população do estado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Aprovação do governo de Ratinho oscilou três pontos para cima, dentro da margem de erro. Em fevereiro de 2025, ele tinha 81%. A desaprovação oscilou de 14% para 12%.

Aprovação do governo Ratinho Jr.

  • Aprovam: 84%
  • Desaprovam: 12%
  • Não sabem ou não responderam: 4%

Como não pode disputar a reeleição, Ratinho Jr. deve indicar um sucessor em 2026. Ele é cotado como pré-candidato à Presidência da República em 2026. Segundo o levantamento da Quaest, 70% acreditam que o governador merece eleger o nome que indicar no Paraná.

Acha que Ratinho Jr. merece eleger um sucessor que indicar?

  • Sim: 70%
  • Não: 24%
  • Não sabem ou não responderam: 6%

Metodologia

A Quaest entrevistou 1.104 eleitores presencialmente entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais (para mais ou para menos) e o nível de confiança é de 95%.

