Genial/Quaest: Aprovação de Tarcísio oscila para 60%; desaprovação é de 29%

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aprovado por 60% da população do estado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.

O que aconteceu

Aprovação do governo de Tarcísio oscilou um ponto para baixo, dentro da margem de erro. Em fevereiro de 2025, ele tinha 61%. A desaprovação oscilou de 28% para 29%.

