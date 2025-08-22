Genial/Quaest: Aprovação de Tarcísio oscila para 60%; desaprovação é de 29%

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é aprovado por 60% da população do estado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje.
O que aconteceu
Aprovação do governo de Tarcísio oscilou um ponto para baixo, dentro da margem de erro. Em fevereiro de 2025, ele tinha 61%. A desaprovação oscilou de 28% para 29%.
Aprovação do governo de Tarcísio
- Aprovam: 60%
- Desaprovam: 29%
- Não sabem ou não responderam: 11%
Tarcísio pode disputar a reeleição em 2026. No entanto, ele é cotado como candidato à Presidência da República por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível. Segundo o levantamento, 56% acham que o governador merece ser reeleito.
Acha que Tarcísio merece ser reeleito?
- Sim: 56%
- Não: 36%
- Não sabem ou não responderam: 8%
Metodologia
A Quaest entrevistou 1.644 eleitores presencialmente entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais (para mais ou para menos) e o nível de confiança é de 95%.
