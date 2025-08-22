Genial/Quaest: Aprovação de Zema cai para 55%; desaprovação é de 35%

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta queda na aprovação do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para 55%.

O que diz a pesquisa

Zema teve queda de sete pontos percentuais na aprovação, em relação a fevereiro. A desaprovação subiu para 5%. A pesquisa foi feita de forma presencial, e a margem de erro é de dois pontos percentuais.