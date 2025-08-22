Assine UOL
Quaest: Tarcísio lidera em SP, Paes no RJ, Moro no PR e Cleitinho em MG

Do UOL, em São Paulo
Tarcísio de Freitas, Eduardo Paes, Cleitinho Azevedo e Sérgio Moro aparecem à frente em seus estados, aponta pesquisa Genial/Quaest
Tarcísio de Freitas, Eduardo Paes, Cleitinho Azevedo e Sérgio Moro aparecem à frente em seus estados, aponta pesquisa Genial/Quaest Imagem: Montagem UOL

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera as intenções de voto para as eleições de 2026 no estado. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, aparece à frente para o governo fluminense, e os senadores Sérgio Moro e Cleitinho Azevedo são os primeiros colocados no Paraná e Minas Gerais, respectivamente.

Também foram feitas pesquisas na Bahia, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Veja os resultados abaixo:

São Paulo

  • Tarcísio de Freitas (Republicanos): 43%
  • Geraldo Alckmin (PSB): 21%
  • Erika Hilton (PSOL): 8%
  • Paulo Serra (PSDB): 3%
  • Felipe d'Avila (Novo): 2%
  • Indecisos: 7%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 16%

Foram ouvidas 1.644 pessoas, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Rio de Janeiro

  • Eduardo Paes (PSD): 35%
  • Rodrigo Bacellar (União): 9%
  • Washington Reis (MDB): 5%
  • Monica Benício (PSOL): 4%
  • Italo Marsili (Novo): 2%
  • Indecisos: 15%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 30%

Foram ouvidas 1.404 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Minas Gerais

  • Cleitinho (Republicanos): 28%
  • Alexandre Kalil (sem partido): 16%
  • Rodrigo Pacheco (PSD): 9%
  • Mateus Simões (Novo): 4%
  • Indecisos: 17%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 26%
Foram ouvidas 1.482 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Paraná

  • Sergio Moro (União Brasil): 38%
  • Paulo Eduardo Martins (Novo): 8%
  • Enio Verri (PT): 7%
  • Guto Silva (PSD): 6%
  • Indecisos: 13%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 28%

Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Bahia

  • ACM Neto (União): 41%
  • Jerômino Rodrigues (PT): 34%
  • João Roma (PL): 4%
  • Kleber Rosa (PSOL): 2%
  • José Aleluia (Novo): 1%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
Foram ouvidas 1.200 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Rio Grande do Sul

  • Juliana Brizola (PDT): 21%
  • Tenente-Coronel Zucco (PL): 20%
  • Edegar Pretto (PT): 11%
  • Gabriel Souza (MDB): 5%
  • Felipe Camozzato (Novo): 4%
  • Indecisos: 19%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Pernambuco

  • João Campos (PSB): 55%
  • Raquel Lyra (PSD): 24%
  • Gilson Machado (PL): 6%
  • Eduardo Moura (Novo): 4%
  • Indecisos: 4%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Goiás

  • Daniel Vilela (MDB): 26%
  • Marconi Perillo (PSDB): 22%
  • Wilder Morais (PL): 10%
  • Adriana Accorsi (PT): 8%
  • Telêmaco Brandão (Novo): 1%
  • Indecisos: 14%
  • Branco/Nulo/Não vai votar: 19%

Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.

Metodologia: as pesquisas foram realizadas entre os dias 13 e 17 de agosto e tiveram como público-alvo brasileiros com 16 anos ou mais. Os oito estados correspondem a 66% do eleitorado do Brasil. O nível de confiança é de 95%.

