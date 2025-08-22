Quaest: Tarcísio lidera em SP, Paes no RJ, Moro no PR e Cleitinho em MG

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera as intenções de voto para as eleições de 2026 no estado. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, aparece à frente para o governo fluminense, e os senadores Sérgio Moro e Cleitinho Azevedo são os primeiros colocados no Paraná e Minas Gerais, respectivamente.
Também foram feitas pesquisas na Bahia, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Veja os resultados abaixo:
São Paulo
- Tarcísio de Freitas (Republicanos): 43%
- Geraldo Alckmin (PSB): 21%
- Erika Hilton (PSOL): 8%
- Paulo Serra (PSDB): 3%
- Felipe d'Avila (Novo): 2%
- Indecisos: 7%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 16%
Foram ouvidas 1.644 pessoas, e a margem de erro é de 2 pontos percentuais.
Rio de Janeiro
- Eduardo Paes (PSD): 35%
- Rodrigo Bacellar (União): 9%
- Washington Reis (MDB): 5%
- Monica Benício (PSOL): 4%
- Italo Marsili (Novo): 2%
- Indecisos: 15%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 30%
Foram ouvidas 1.404 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.
Minas Gerais
- Cleitinho (Republicanos): 28%
- Alexandre Kalil (sem partido): 16%
- Rodrigo Pacheco (PSD): 9%
- Mateus Simões (Novo): 4%
- Indecisos: 17%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 26%
Foram ouvidas 1.482 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.
Paraná
- Sergio Moro (União Brasil): 38%
- Paulo Eduardo Martins (Novo): 8%
- Enio Verri (PT): 7%
- Guto Silva (PSD): 6%
- Indecisos: 13%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 28%
Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.
Bahia
- ACM Neto (União): 41%
- Jerômino Rodrigues (PT): 34%
- João Roma (PL): 4%
- Kleber Rosa (PSOL): 2%
- José Aleluia (Novo): 1%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 14%
Foram ouvidas 1.200 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.
Rio Grande do Sul
- Juliana Brizola (PDT): 21%
- Tenente-Coronel Zucco (PL): 20%
- Edegar Pretto (PT): 11%
- Gabriel Souza (MDB): 5%
- Felipe Camozzato (Novo): 4%
- Indecisos: 19%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 20%
Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.
Pernambuco
- João Campos (PSB): 55%
- Raquel Lyra (PSD): 24%
- Gilson Machado (PL): 6%
- Eduardo Moura (Novo): 4%
- Indecisos: 4%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 7%
Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.
Goiás
- Daniel Vilela (MDB): 26%
- Marconi Perillo (PSDB): 22%
- Wilder Morais (PL): 10%
- Adriana Accorsi (PT): 8%
- Telêmaco Brandão (Novo): 1%
- Indecisos: 14%
- Branco/Nulo/Não vai votar: 19%
Foram ouvidas 1.104 pessoas, e a margem de erro é de 3 pontos percentuais.
Metodologia: as pesquisas foram realizadas entre os dias 13 e 17 de agosto e tiveram como público-alvo brasileiros com 16 anos ou mais. Os oito estados correspondem a 66% do eleitorado do Brasil. O nível de confiança é de 95%.
