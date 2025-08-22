Quaest: Tarcísio lidera em SP, Paes no RJ, Moro no PR e Cleitinho em MG

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, lidera as intenções de voto para as eleições de 2026 no estado. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, aparece à frente para o governo fluminense, e os senadores Sérgio Moro e Cleitinho Azevedo são os primeiros colocados no Paraná e Minas Gerais, respectivamente.

Também foram feitas pesquisas na Bahia, Goiás, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Veja os resultados abaixo:

São Paulo