Assine UOL
Política

Relatório da PF mostra queixas de Eduardo ao pai sobre Nikolas

Colaboração para o UOL, em São Paulo
Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira
Eduardo Bolsonaro e Nikolas Ferreira Imagem: Reprodução/Instagram

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi alvo de críticas do também deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em mensagens enviadas pelo WhatsApp ao pai. As queixas aparecem no relatório da PF divulgado ontem, em que são listadas as conversas recuperadas do celular apreendido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Eduardo enviou ao pai dois posts com críticas a Nikolas por "suposta tentativa de 'descolar' sua imagem" de Bolsonaro. As mensagens foram enviadas em 26 de julho. Em uma delas, Eduardo compartilhou um post em que um usuário do X afirmava que o deputado mineiro não está usando suas redes para divulgar uma manifestação na Paulista.

Ao invés disso, Nikolas repostou uma publicação do pastor Silvio Grimaldo, que é crítico ao ex-presidente. O post de Grimaldo era sobre uma palestra do deputado em Curitiba.

Divulgar a manifestação na Av. Paulista, ZERO. Divulgar palestra em Curitiba, vale até repostar o Silvio Grimaldo. Jair Bolsonaro está em BH, já já veremos na prática a arte de 'COLAR no Bozo' pra depois 'DESCOLAR do BOZO'.
Post compartilhado por Eduardo com o pai

Na outra publicação, apoiador de Bolsonaro também reclamou do silêncio do "'garoto' Nikolas". "Ele tem cinco milhões de seguidores e não pode divulgar? Só se o Pablo Farçal mandar?, questionou ao ironizar o coach Pablo Marçal.

Críticas de Eduardo a Nikolas não são novidade

No mês passado, Eduardo fez pelo menos duas críticas públicas a Nikolas. Em uma delas, o filho do ex-presidente reclamou que o deputado mineiro tem sido "pouco ativo" no endosso a sanções contra autoridades brasileiras e afirmou que se sente "decepcionado". As declarações foram dadas em entrevista ao programa Oeste com Elas.

Continua após a publicidade

Uma semana depois, ele questionou suposta interação de Nikolas com perfil que se denomina ex-bolsonarista no X. "Isso aconteceu mesmo? Se sim, o Nikolas é canalha", publicou o blogueiro Allan dos Santos. Eduardo respondeu: "Ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nikolas chegou".

Como o UOL mostrou, postura radical de Eduardo tem desagradado políticos do centrão e até do PL. Parlamentares reclamam que, por culpa de Eduardo, o partido ficou exposto à acusação de trabalhar contra o Brasil em troca da suspensão do processo no STF contra Jair Bolsonaro.

Deputados da bancada ruralista afirmaram que ele está só atrapalhando. Na visão deles, negócios e empregos estão ameaçados por causa do lobby feito pelo deputado nos EUA.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.