Relatório da PF mostra queixas de Eduardo ao pai sobre Nikolas

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) foi alvo de críticas do também deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) em mensagens enviadas pelo WhatsApp ao pai. As queixas aparecem no relatório da PF divulgado ontem, em que são listadas as conversas recuperadas do celular apreendido com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Eduardo enviou ao pai dois posts com críticas a Nikolas por "suposta tentativa de 'descolar' sua imagem" de Bolsonaro. As mensagens foram enviadas em 26 de julho. Em uma delas, Eduardo compartilhou um post em que um usuário do X afirmava que o deputado mineiro não está usando suas redes para divulgar uma manifestação na Paulista.

Ao invés disso, Nikolas repostou uma publicação do pastor Silvio Grimaldo, que é crítico ao ex-presidente. O post de Grimaldo era sobre uma palestra do deputado em Curitiba.