Em resposta ao STF, defesa de Bolsonaro critica PF e fala em perseguição

Advogados ainda apontam que relatório da PF não traz nenhum fato ocorrido após a prisão domiciliar do ex-presidente. Por isso, a defesa argumenta que não haveria motivos para adotar medidas mais rigorosas como a prisão.

Defesa diz que minuta de pedido de asilo político na Argentina é de antes de investigação. "Seria necessário avisar à Polícia Federal, especialmente ao setor de inteligência, que o processo criminal que originou as cautelares foi proposto um ano depois e, desde então, o ex-presidente compareceu a todos os seus atos, inclusive estando em sua residência quando determinado o uso de tornozeleira por Vossa Excelência", afirmam os advogados do ex-presidente.

Advogados apontam que ex-presidente não estava proibido de se comunicar via Whatsapp e diálogos não sustentariam conclusões da PF. Esforço da defesa é de minimizar teor de mensagens, incluindo a conversa do ex-presidente com o advogado da empresa de Trump na qual Bolsonaro agradece o norte-americano após o tarifaço e pede ajuda para escrever uma nota sobre a medida anunciada pelo governo americano de taxar produtos brasileiros.

Pedido de reconsideração da prisão domiciliar. Na manifestação, os advogados ainda solicitaram a reconsideração "no que toca à decisão que determinou a prisão domiciliar, ou caso Vossa Excelência assim não entenda, o julgamento urgente do agravo regimental interposto pela defesa no último dia 06 de agosto".

Por fim, é necessário registrar de forma clara e expressa que o ex-presidente nunca esteve proibido de utilizar o WhatsApp, de trocar mensagens ou de se manifestar.



Até o último dia 17 de julho, o Peticionário podia conversar livremente com seu filho Eduardo Bolsonaro inclusive sobre a sucessão nas eleições presidenciais que estão por vir.



De fato, as conversas recortadas pela Polícia Federal, inclusive de desavenças que desmentem a ideia de uma "atuação coordenada", servem mais às manchetes do que aos autos.

Defesa de Jair Bolsonaro em manifestação protocolada hoje no STF