'Já sou o quinto': Lula brinca com teorias da conspiração sobre clones

O petista relacionou o boato a um ambiente de desinformação. Ele falou sobre a importância de separar mentira e verdade e citou a "fábrica de mentiras" que, segundo ele, existe no país.

Fala ocorreu no mesmo dia em que pesquisa Genial/Quaest mostrou vantagem de Lula em cenários de segundo turno em 2026. Contra o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), o presidente aparece oito pontos à frente.

O presidente voltou a citar sua saúde como critério para disputar as próximas eleições. Em Sorocaba, pediu que apoiadores imaginassem a reação da oposição caso ele conquistasse um quarto mandato. "Um mandato do Lula incomodou muita gente, dois mandatos incomodou muito mais, três mandatos, muito, muito mais. Imagina se tiver o quarto mandato, como é que eles vão ficar incomodados", disse.

Lula afirmou estar fisicamente mais resistente hoje do que no fim de seu segundo mandato. Aos 79 anos, comparou sua atual condição com a que tinha em 2010, quando deixou o Planalto.

O presidente também destacou sua rotina de exercícios. Recentemente, ele publicou um vídeo subindo correndo uma rampa no Planalto. "Eu não quero me entrevar. Eu, qualquer dia, vou subir a rampa do Palácio do Planalto correndo para ver quem é que vai me acompanhar", declarou.

* Com informações da Agência Estado.