Mendonça é o 2º a votar a favor de Zambelli em caso de arma; placar é 7 a 2

Mendonça avaliou comportamento de Luan como "reprovável". No voto, o ministro citou provocações verbais por parte do jornalista: "O comportamento de Luan Araújo não exculpa a ação da acusada, pela qual está sendo condenada. Mas seu comportamento prévio, de provocação gratuita e contínua, também se mostrou reprovável".

Assim, Mendonça acompanhou parcialmente divergência aberta por Nunes Marques, que defendeu absolvição total da Zambelli. Nunes Marques também mencionou que Luan agrediu verbalmente a deputada e ressaltou que ela tinha porte de arma regular naquele momento. Por perseguir Luan com a arma em punho, o ministro defendeu aplicação de infração administrativa, cuja pena é cassação do porte e apreensão da arma.

STF já tem maioria para condenar Zambelli a 5 anos e 3 meses de prisão. Sete ministros votaram a favor da condenação: Gilmar Mendes (relator do caso), Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Flávio Dino e Edson Fachin. Ainda faltam votar: Luís Roberto Barroso e Luiz Fux. O julgamento segue em plenário virtual até às 23h59 de hoje.

Mendonça avalia que decisão sob mandato cabe à Câmara

Ministro defendeu separação dos Poderes. Para ele, quem deve decidir se Zambelli mantém ou perde o cargo de deputado federal é a própria Casa Legislativa eleita pelo povo, e não o STF.