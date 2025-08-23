Empresário com dívidas trabalhistas enviou R$ 700 mil a Carlos Bolsonaro

Apontado pela PF (Polícia Federal) como autor de uma transferência de R$ 700 mil para o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL-RJ), o empresário Mario Pimenta de Oliveira Filho respondeu na Justiça a processos ligados a dívidas trabalhistas em períodos próximos à data da transação financeira.

O que aconteceu

Transferência para Carlos aconteceu entre 1º de setembro de 2023 e 22 de agosto de 2024, segundo a PF. De acordo com relatório de inquérito revelado na quinta (21), os R$ 700 mil foram enviados "em operação única" por Pimenta a uma conta do vereador no Banco do Brasil. O documento não traz outros detalhes sobre a relação entre os dois.

Pimenta era dono de duas oficinas mecânicas na rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, bairro da Zona Norte do Rio. Registros da Receita Federal indicam que a Big Box Veículos LTDA está fechada desde, pelo menos, março de 2024. Já a Oficina de Freios Esquina da Vila Ltda não funciona desde, pelo menos, maio de 2025.