Após ser indiciado, Eduardo Bolsonaro volta a atacar Moraes nos EUA

Eduardo defendeu a aprovação da anistia no Congresso. Segundo ele, a medida é a única forma de encerrar a crise institucional no Brasil e permitir que Bolsonaro volte ao país e participe das eleições de 2026.

Parlamentar ainda exaltou Trump, chamando o presidente americano de "maior líder da história da humanidade". Ele disse também que o tarifaço de 50% imposto ao Brasil não tem caráter comercial, mas político.

Ele também falou sobre a Lei Magnitsky e sua aplicação a Moraes. Eduardo afirmou que a aplicação da sanção contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) é uma resposta direta de Trump e sugeriu que o ministro Flávio Dino também poderia ser incluído.

Nos EUA desde fevereiro, Eduardo apontou risco de impasse com bancos. Segundo ele, as instituições terão de escolher entre seguir a decisão do STF ou a lei americana: "sem acesso ao mercado dos EUA, vão à falência".