Governador da Paraíba sente fortes dores, é internado e pode ser operado

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), 72, sentiu fortes dores no abdômen na manhã de hoje e foi internado em um hospital de João Pessoa.

O que aconteceu

As dores na região abdominal resultaram de uma crise na vesícula. Ele chegou ao hospital Memorial São Francisco por volta das 11h.

Azevêdo pode passar por cirurgia. Após receber atendimento, o governador realizou uma bateria de exames.