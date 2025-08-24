Malafaia diz que igreja se uniu em torno dele, mas não é bem assim; entenda

O UOL apurou que o cenário para Malafaia perante algumas lideranças piorou após as mensagens reveladas pela PF. Para evangélicos opositores ao pastor, os áudios divulgados no relatório da investigação mostram um vocabulário que "não condiz com um líder evangélico". "Vem teu filho babaca falar merda e dando discurso nacionalista. Dei um esporro, mandei um áudio para ele de arrombar", disse ele a Jair Bolsonaro, se referindo ao filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Malafaia também é criticado por usar o argumento de que a investigação é uma "perseguição religiosa". "Se ele estivesse em um inquérito policial por ter orado, evangelizado em praça pública, seria perseguição religiosa, mas não é o caso. Em todo o tempo, ele atacou a Suprema Corte", afirmou Otoni, que já teve brigas públicas com o pastor.

O líder religioso nunca conseguiu total relevância dentro das Assembleias de Deus, diz especialista. Na avaliação de Vinicius do Valle, diretor do Observatório Evangélico, "dificilmente" o pastor conseguirá declarações de apoio de fora das congregações ligadas ao pentecostalismo brasileiro, no qual ele está inserido. "Ele tenta ser um representante dos evangélicos brasileiros, gosta de ser tratado assim, mas ele não é reconhecido dessa forma por outros líderes", afirma Valle.

Ação contra Malafaia

A PF identificou conversas entre Malafaia e Bolsonaro que mostrariam o pastor atuando em conjunto para atacar o Supremo. Em um dos diálogos, ele chega a sugerir para o ex-presidente "pressionar o STF, dizendo que, se houver uma anistia ampla e total, a tarifa [imposta pelos EUA ao Brasil] vai ser suspensa". Ele sugere também, no dia em que o tarifaço foi anunciado, que não quer ver os ministros do STF e suas famílias afetadas pelos EUA e que, para isso, seria necessária a "anistia".