Se dependesse de Tarcísio, Brasil se renderia a Trump

Em outras palavras, o que se propõe é a rendição incondicional do mais fraco diante do vizinho mais forte. De quebra, Tarcísio se apresenta a Trump como alternativa confiável para presidir o Brasil, já que Bolsonaro está —e continuará— inelegível, qualquer que seja o resultado do julgamento da tentativa de golpe.

Candidato a liderar o bolsonarismo sem Bolsonaro, o governador se apresenta como uma versão light da extrema direita, embora continue cobrindo o ex-presidente de juras de amor e lealdade. Assim, como quem não quer nada, Tarcísio prepara o terreno para ser o anti-Lula em 2026. Se possível, com o apoio do governo americano, que está mostrando um súbito interesse pelo Brasil e pelo nosso continente.

As últimas pesquisas mostram que a estratégia, por enquanto, não está dando muito certo, com Lula recuperando parte da popularidade e aumentando a diferença para os candidatos bolsonaristas, no primeiro e no segundo turno, a bordo da defesa da soberania nacional. Hoje, Lula ganharia de todos, com folga.

Como ainda falta um ano para o início da campanha presidencial, há tempo para Tarcísio corrigir a rota e provar aos eleitores de centro que é diferente de Bolsonaro, o que até agora não conseguiu. Nem é certo que ele será o ungido pelo ex-presidente para ser seu substituto nas urnas em 2026.

Se não for ele, quem poderia ser o anti-Lula? Seus concorrentes no campo da direita são muito fracos, meros figurantes, e alguém com o sobrenome Bolsonaro, como gostaria o chefe do clã, não seria aceito pelo mercado e setores da mídia que jogaram todas as suas fichas em Tarcísio. As revelações feitas esta semana pela Polícia Federal sobre a dinheirama que circula nas contas da família do ex-presidente tornam ainda mais nebuloso este cenário.

Só uma coisa é certa: pelo que conheço do presidente Lula, a última coisa que ele aceitaria seria seguir o conselho de Tarcísio de Freitas de fazer agrados e dar uma vitória a Trump.