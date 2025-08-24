Tarcísio quer manter elo com 'órfãos' de Bolsonaro, diz cientista político

O governador, mais uma vez, demonstra os seus laços de fidelidade ao ex-presidente, que foi seu grande padrinho político e apoiador para o governo de São Paulo. E Tarcísio, novamente, mostra que só vai embarcar numa candidatura presidencial se tiver o respaldo, o apoio da família Bolsonaro.

Murilo Medeiros, cientista político

Murilo Medeiros pontuou que Tarcísio acabou ganhando protagonismo político nesta semana — com o filho Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal e está nos Estados Unidos, deixando claro que sua família não o que como sucessor de Jair, na avaliação de Medeiros. Bolsonaro e Eduardo foram indiciados nesta semana pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Com o indiciamento, a operação da Polícia Federal envolvendo o Eduardo e a exposição das mensagens do telefone de Jair Bolsonaro, Eduardo trouxe à tona o nome de Tarcísio, mostrando claramente que o núcleo duro da família de Bolsonaro não o quer como o sucessor político de Bolsonaro.

Isso acabou colocando Tarcísio num protagonismo ao longo dessa semana, porque os partidos de centro já começam a vislumbrar a opção do governador de SP como um plano factível para 2026.

Com a inelegibilidade de Bolsonaro cada vez mais consolidada e o radicalismo do discurso de seus apoiadores mais fiéis, os partidos de centro -- sobretudo uma direita mais conservadora e moderada, muito representada pelos governadores de direita -- começam a buscar um caminho próprio para 2026, distante da família Bolsonaro, mas sem perder o apoio do bolsonarismo, que ainda vai ser muito importante no ano eleitoral

Murilo Medeiros, cientista político

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 16h, e aos domingos, às 16h.