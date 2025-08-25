Aliado de Motta na Codevasf-PB já foi condenado por fraude em contratação

Irregularidades que geraram condenação aconteceram no período em que Fred era secretário. De acordo com denúncia apresentada em 2012 pelo Ministério Público da Paraíba, ele e seu pai, o prefeito José Pinto Neto, gastaram em 2005 R$ 15 mil no aluguel de uma Veraneio que servia à prefeitura como carro de som.

Valor do aluguel não foi pago ao dono do veículo, segundo os promotores. A denúncia afirma que o dinheiro foi destinado a uma terceira pessoa, que era dona de uma locadora de carros na cidade. Ainda segundo o Ministério Público, no ano seguinte, em 2006, José fez uma licitação para alugar o mesmo carro por R$ 29,7 mil.

Promotores afirmam que licitação envolveu falsificação de assinaturas e outros problemas. O representante de uma das empresas que supostamente apresentou proposta disse que "jamais esteve" em Boa Ventura. Segundo investigações, o dinheiro da licitação foi desviado para José, que o usou para comprar o carro.

Pai e filho foram condenados pelo caso em primeira e segunda instâncias. As decisões, passíveis de recurso, preveem que eles cumpram penas de prisão de quase dez anos e fiquem impedidos de exercer cargos públicos por cinco anos. Procurados, Motta e a defesa de José e Fred ainda não se manifestaram sobre o caso.

Fred já trabalhou no Congresso

Entre 2013 e 2020, ele foi assessor do deputado federal Ruy Carneiro (Podemos-PB). Em fevereiro, o parlamentar comemorou nas redes sociais a eleição de Motta para o comando da Câmara. Na ocasião, Carneiro o classificou como um "amigo" e "companheiro".