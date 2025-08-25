A igreja evangélica não é Bolsonaro nem Lula, diz deputado pastor

Quando eu critico, estou falando com o povo evangélico que tem sido humilhado pela política. Estou conversando com o campo do crente que não é gado, que é a maioria. Eles querem a polarização de ideias, não a polarização de ídolos, de adoradores de Lula e Bolsonaro.

Não está havendo perseguição religiosa contra o pastor [Malafaia]. Se ele estivesse em um inquérito policial por ter orado, evangelizado em praça, seria perseguição religiosa, mas não é o caso. Em todo o tempo, ele atacou a Suprema Corte.

Apoio ao pastor após operação

Lideranças evangélicas têm publicado notas em defesa de Malafaia desde o dia em que a PF incluiu o incluiu na investigação. Para Otoni, os textos em favor do líder da Assembleia de Deus não são "naturais". O UOL mostrou que, diferentemente do que Malafaia diz, não são todos os pastores que se uniram em favor dele.

A defesa de Malafaia enviou nota à imprensa em que diz repudiar a operação da PF. "Opinião não é crime, e cobrar governantes faz parte da vida democrática. Com mais de 40 anos de vida pública, o pastor Silas Malafaia sempre se pautou pela transparência, coerência e defesa intransigente do Brasil, não se curvando a pressões, e manterá firme sua voz em defesa do povo brasileiro", diz a nota.