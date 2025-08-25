Assine UOL
Política

Genial/Quaest: 55% consideram prisão de Bolsonaro justa; 39% injusta

Do UOL, em São Paulo
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília
O ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar na casa dele em Brasília Imagem: Adriano Machado - 14.ago.2025/Reuters

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que a maioria dos entrevistados considera justa a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que a pesquisa perguntou

A prisão domiciliar de Bolsonaro é justa ou injusta?

  • Justa (55%)
  • Injusta (39%)
  • Não sabe/Não respondeu (6%)

Por que você acha que Bolsonaro participou da chamada de vídeo? A exibição do vídeo em ato bolsonarista descumpriu as medidas cautelares determinadas por Alexandre de Moraes e motivou o pedido de prisão.

  • Bolsonaro queria provocar Alexandre de Moraes, e fez isso de propósito (57%)
  • Bolsonaro não compreendeu bem as regras impostas por Alexandre de Moraes e errou (30%)
  • Não sabe/não respondeu (13%)

O ex-presidente Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe?

  • Sim (52%)
  • Não (36%)
  • Não sabe/não respondeu (10%)
  • Não houve tentativa de golpe (2%)

Você sabia que Bolsonaro está em prisão domiciliar?

  • Já sabia (84%)
  • Ficou sabendo agora (16%)
Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 13 e 17 de agosto.

A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

