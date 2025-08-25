Genial/Quaest: 55% consideram prisão de Bolsonaro justa; 39% injusta

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que a maioria dos entrevistados considera justa a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
O que a pesquisa perguntou
A prisão domiciliar de Bolsonaro é justa ou injusta?
- Justa (55%)
- Injusta (39%)
- Não sabe/Não respondeu (6%)
Por que você acha que Bolsonaro participou da chamada de vídeo? A exibição do vídeo em ato bolsonarista descumpriu as medidas cautelares determinadas por Alexandre de Moraes e motivou o pedido de prisão.
- Bolsonaro queria provocar Alexandre de Moraes, e fez isso de propósito (57%)
- Bolsonaro não compreendeu bem as regras impostas por Alexandre de Moraes e errou (30%)
- Não sabe/não respondeu (13%)
O ex-presidente Bolsonaro participou do plano da tentativa de golpe?
- Sim (52%)
- Não (36%)
- Não sabe/não respondeu (10%)
- Não houve tentativa de golpe (2%)
Você sabia que Bolsonaro está em prisão domiciliar?
- Já sabia (84%)
- Ficou sabendo agora (16%)
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre 13 e 17 de agosto.
A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.