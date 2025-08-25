Discreto, Fachin assume STF de olho em dar mais protagonismo ao plenário

Ministro é reconhecido pelos colegas pelo perfil técnico e reservado.

Fachin tentará reduzir tensão com o Congresso. A interlocutores, ele tem sinalizado que a resposta para a crise de imagem que vive o Supremo hoje é justamente os ministros decidirem coletivamente e reduzir o grande volume de decisões monocráticas.

Apesar de avesso aos holofotes, Fachin não deixa de se posicionar. Ele tem o costume de usar discursos e pronunciamentos para marcar posição. Após a sanção dos Estados Unidos a Moraes, com a aplicação da Lei Magnitsky, no começo de agosto, Fachin saiu em defesa do colega.

Afirmou na ocasião que "ventos do norte não assombram". O ministro disse que "punir um juiz por decisões que tenha tomado é péssimo exemplo de interferência indevida". "Ainda mais quando advém de um país estrangeiro sobre um país soberano", ressaltou. "Isso funciona como uma espécie de ameaça, Mas, de qualquer modo, em termos de ameaça, somos de uma geração que já viveu um pouco isso. Creio que não vamos nos assombrar com esses ventos que estão soprando vindo do norte, por mais fortes que sejam", disse Fachin em referência ao Golpe de 1964.

"Ao direito o que é do direito, e à política o que é da política", ressaltou o ministro. Em um discurso durante um encontro de juízes no fim de 2024, Fachin transmitiu recados e reforçou valores que indicam como ele vê alguns desafios do Judiciário.