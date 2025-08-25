'Piada', diz homem que postou ameaça a delegado que investiga Bolsonaro

O UOL conseguiu acesso ao depoimento, que está em inquérito sob sigilo. Shor é responsável pela investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Ele também conduziu as apurações sobre supostas fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente e sobre o suposto desvio de dinheiro de joias recebidas como presente por Bolsonaro quando ele estava na Presidência da República.

Empresário e sua defesa foram procurados, mas não comentaram. A reportagem entrou em contato com os números disponíveis no processo, mas ainda não obteve retorno. O espaço está aberto.

Fischer negou ter qualquer relação com o senador Marcos do Val. Ele disse que p comentário estava "triplamente identificado como jocoso". À PF, ele negou participar de campanha para intimidar o delegado e minimizou o peso de sua postagem. Segundo ele, a frase "jamais teve o intuito de denegrir a imagem do delegado ou fomentar perseguição contra a sua pessoa".

QUE o comentário feito pelo declarante na publicação do senador se deu em forma jocosa, em razão da própria edição da imagem contendo o termo 'procura-se'; que o comentário feito pelo declarante está triplamente identificado como jocoso, pois; é precedido de ... (reticências), está entre aspas e com sinal de interrogação ao final, mostrando tratar-se de uma piada, em paralelo ao Velho Oeste, como forma inclusive de questionar a legitimidade daquela publicação.

Trecho do depoimento de Sérgio Fischer à Polícia Federal

Usuário questionou se Fischer estaria perseguindo o delegado. Em seu depoimento, ele ironizou a pergunta e disse que, pelo que se recorda, o assunto teria acabado ali, naquela postagem. "O declarante, em resposta a esse comentário, manifestou-se no sentido de que a incapacidade de compreender ironias nos faz carinhosamente chamar esse tipo de pessoa de jumentos", aponta a PF na transcrição da oitiva.