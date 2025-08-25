Tarcísio sanciona lei que proíbe manter cães e gatos em correntes em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sancionou hoje uma lei que proíbe o acorrentamento de cães e gatos.

O que aconteceu

Lei veta restrição à liberdade dos animais. Texto do deputado estadual Rafael Saraiva (União), aprovado na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), proíbe a utilização de "correntes, cordas ou similares" que impeçam cães e gatos "de se movimentarem livremente no espaço" em que se encontram.

Acorrentamentos temporários, porém, são permitidos. Nesses casos, a nova lei sugere o uso de correntes do tipo "vaivém", que permitam o deslocamento dos bichos. O texto exige que as coleiras sejam do tamanho adequado para o porte do animal e não causem enforcamento. Os pets devem ter: acesso a água e comida; abrigo do frio, sol e chuva, e o local deve estar higienizado.