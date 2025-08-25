Oposição foca em quebras de sigilo na CPMI do INSS, que começa amanhã

Um dos alvos, por exemplo, é o ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi (PDT). Os congressistas querem ouvi-lo e solicitaram também a quebra dos sigilos bancário e fiscal dele.

Há requerimentos para ouvir também dirigentes e representantes de associações e federações e ex-presidentes do INSS. O senador Izalci Lucas apresentou 328 requerimentos à CPMI. Em seguida, está a senadora Damares Alves, com 84. Ambos são do PL-DF. O deputado Rogério Correia (PT-MG) protocolou 59.

Izalci Lucas apresentou três pedidos relacionados a José Ferreira da Silva, o Frei Chico. O irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é diretor vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi), um dos alvos de uma operação da PF contra fraudes no INSS.

Senador fez três pedidos. Além de requerer a convocação de Frei Chico, quer quebrar os sigilos bancário e fiscal e um Relatório de Inteligência Financeira, feito pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que analisa operações financeiras suspeitas.

Aliados do governo Lula protocolaram 20% dos requerimentos. O foco é quase total nas convocações para depoimentos. Houve apenas um pedido da base para quebrar sigilos.

O deputado Duarte Jr. (PSB-MA) pediu a quebra de sigilo do empresário Maurício Camisotti. Um dos principais investigados nas suspeitas de fraudes no INSS, Camisotti foi citado na CPI da Covid - investigação ocorrida durante o governo Bolsonaro.