PF suspende por 34 dias delegado que comandava segurança do DF no 8/1

A Corregedoria da Polícia Federal suspendeu por 34 dias o delegado Fernando de Sousa Oliveira, que era responsável pelas forças de segurança do Distrito Federal quando ocorreram os atos golpistas de 8 de Janeiro. A decisão é de 14 de agosto.

O que aconteceu

Delegado era secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, chefiada por Anderson Torres à época. No dia dos ataques, Torres estava nos Estados Unidos, o que fez Oliveira ter ficado responsável pela pasta.

Agora, Oliveira foi suspenso por 34 dias pela Corregedoria da Polícia Federal. "Por ter deixado de adotar, na qualidade de secretário executivo da Segurança Pública do Distrito Federal e responsável, de fato e de direito, pela condução da segurança pública local no período que antecedeu os eventos de 8 de janeiro de 2023", informou a corregedoria. A decisão foi tomada após a conclusão de um Processo Administrativo aberto pela PF.