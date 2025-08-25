PGR vai analisar caso de Bolsonaro e Eduardo a partir desta semana

Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e atua para que país imponha sanções ao Brasil e a autoridades brasileiras. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.

Durante a investigação, a PF encontrou pedido de asilo político no celular do ex-presidente. No documento, salvo em 10 de fevereiro de 2024, Bolsonaro pede asilo para o governo argentino de Javier Milei e diz que é "perseguido" em seu país.

PF encontrou também conversas de Bolsonaro com Eduardo, o pastor Silas Malafaia e o advogado de Donald Trump. Para Martin de Luca, representante das empresas de Trump, Bolsonaro envia áudio pedindo ajuda com um texto que escreveu para agradecer o presidente norte-americano após o tarifaço.

Proibido de usar redes sociais, Bolsonaro encaminhou mensagens de ataque ao STF e de apoio aos atos bolsonaristas, diz o relatório da PF. Segundo os investigadores, a estratégia buscava manter vivas as narrativas golpistas, reproduzindo o padrão das chamadas "milícias digitais".

Defesa do ex-presidente alegou ao STF que o relatório da PF expondo conversas dele com interlocutores é "lawfare" (perseguição). Os advogados minimizaram o conteúdo dos diálogos e afirmam que Bolsonaro não estava, até 17 de julho, proibido de usar WhatsApp nem de manter diálogos com seu filho Eduardo.

Advogados também disseram que a minuta de pedido de asilo político na Argentina é anterior à investigação. "Seria necessário avisar à Polícia Federal, especialmente ao setor de inteligência, que o processo criminal que originou as cautelares foi proposto um ano depois e, desde então, o ex-presidente compareceu a todos os seus atos, inclusive estando em sua residência quando determinado o uso de tornozeleira por Vossa Excelência", afirma a defesa.