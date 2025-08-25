PGR pede PF em 'tempo integral' perto da casa de Bolsonaro

A PGR (Procuradoria-Geral da República) pediu hoje ao STF que a Polícia Federal tenha equipes de prontidão perto da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Procuradoria levou em conta um pedido do deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados. O parlamentar havia pedido prisão preventiva do ex-presidente em razão do "descumprimento reiterado das medidas cautelares".

Em vez disso, PGR recomenda "equipes de prontidão em tempo integral" para monitorar Bolsonaro. "Parece ao Ministério Público Federal de bom alvitre que se recomende formalmente à polícia que destaque equipes de prontidão em tempo integral para que se efetue o monitoramento em tempo real das medidas de cautelares adotadas, adotando-se o cuidado de que não sejam intrusivas da esfera domiciliar do réu, nem que sejam perturbadores das suas relações de vizinhança", diz a manifestação do PGR.