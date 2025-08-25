Quem é a ex-mulher de Bolsonaro feita refém por bandidos no RJ

O casamento com Bolsonaro, já em crise, terminou em 1997. Ana Cristina engravidou do ex-presidente naquele ano. As rusgas entre o então casal tornaram-se públicas, já que ambos eram figuras públicas —ela, vereadora, e ele, deputado federal. O divórcio saiu oficialmente dois anos depois, em 1999.

Após a separação, ele tentou tirar a ex da vida política. Nas eleições de 2000, Jair tentou impedi-la de usar seu sobrenome na campanha e escalou o filho Carlos, então com apenas 17 anos, para disputar uma vaga na Câmara Municipal do Rio contra a própria mãe. Ele venceu e está hoje em seu sétimo mandato.

Rogéria não conseguiu se eleger na última vez que tentou, em 2020. Diferentemente do que aconteceu em 2000, ela se apresentou em vídeos postados em sua conta no Instagram como "Rogéria Bolsonaro. Ex-esposa de Jair Bolsonaro e mãe de Carlos, Flávio e Eduardo". Com apenas 2 mil votos, não conseguiu voltar ao cargo. Em 2022, se filiou ao PL, partido em que o ex-companheiro e os filhos estão atualmente, mas não se lançou para nenhum cargo público desde então.

Hoje, a relação dela com Bolsonaro é amigável. Nas redes sociais, ela costuma fazer postagens em apoio ao ex-marido e aos três filhos. Em uma das publicações de abril, quando o ex-presidente passou por uma cirurgia, ela pediu para que ''Deus abençoasse, guardasse e protegesse'' o ex.

