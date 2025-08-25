Republicanos assume Tarcísio como potencial candidato ao Planalto em 2026

O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, sinalizou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, filiado ao partido, pode disputar a Presidência da República em 2026.

O que aconteceu

É a primeira vez que Pereira admite publicamente a possibilidade de o governador concorrer ao Planalto. Até então, o partido defendia que Tarcísio concorresse à reeleição ao governo de São Paulo.