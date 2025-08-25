Se STF fosse contido, mais gente teria morrido na pandemia, diz Gilmar

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes rebateu hoje a declaração dada por seu colega André Mendonça sobre a necessidade de "autocontenção do Judiciário".

O que aconteceu

"Se nós tivéssemos sido contidos durante a pandemia, muito provavelmente não teríamos tido 'só' 700 mil mortos", afirmou Gilmar. O ministro relembrou que seu então companheiro de STF Ricardo Lewandowski ordenou que o governo Jair Bolsonaro comprasse vacinas contra a Covid-19 à época.

Gilmar ressaltou mais uma vez que a "maioria do Supremo" apoia e dá suporte ao ministro Alexandre de Moraes. Sobre a declaração de Mendonça, ele disse não considerar "relevante".