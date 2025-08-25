Moraes abre prazo para 'kids pretos' apresentarem alegações finais

O grupo é suspeito de planejar matar autoridades. A investigação encontrou um plano, batizado de Punhal Verde e Amarelo, que previa os assassinatos do presidente Lula (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e de Moraes. Os militares chegaram a monitorar a localização do ministro e se posicionar perto de sua residência, em Brasília, segundo a Polícia Federal.

Quatro militares foram presos por participação no plano. São eles: o general Mario Fernandes, o tenente-coronel Helio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira.

Policial federal disse que o plano era "matar meio mundo". Wladimir Matos Soares, preso preventivamente desde novembro passado, enviou áudios em que diz fazer parte de um núcleo armado pronto para "tomar tudo". Os áudios, porém, não fizeram parte desta etapa do processo.

Hélio Ferreira Lima tinha plano de golpe em pendrive. O documento chamado "Operação Luneta" foi encontrado em pendrive que estava em posse do tenente-coronel. Também havia um arquivo chamado "Operação Pacificação Nacional" — ambos envolviam ações para anular as eleições de 2022, prender ministros do Supremo Tribunal Federal e convocar as Forças Armadas para assegurar o controle do governo após a ruptura democrática.

