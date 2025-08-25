Valdemar compara Bolsonaro a Che Guevara: 'Carisma brutal'

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez uma comparação hoje entre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o líder revolucionário cubano de esquerda Che Guevara.
Ambos têm "um carisma brutal", disse Valdemar. "O Che Guevara tinha um carisma como o do Bolsonaro. E ele é lembrado até hoje", disse o presidente do PL em entrevista à GloboNews, acrescentando que "daqui a 40 anos" pessoas usarão "camiseta do Bolsonaro".
Valdemar fez a comparação quando comentava o potencial de transferência de votos do ex-presidente. Segundo o líder do PL, o eleitor de Bolsonaro "é fiel", o que está fazendo com que ele "vire um Che Guevara".
Presidente do PL, Valdemar Costa Neto
Diante da repercussão da fala, presidente do PL foi ao X para se explicar. "Nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano era de esquerda", disse. "O que eu comparei foi o processo de mitificação", completou.
Nunca comparei Bolsonaro com Che Guevara, até porque o cubano era de esquerda e deixei isso claro.
O que eu comparei foi o processo de mitificação e reafirmo: estão transformando Bolsonaro em um mártir, um mito ainda maior do que já é.
Jair é o legítimo líder?
Fala de Valdemar ocorreu na sequência de sua participação em painel com líderes partidários de direita em evento da Esfera Brasil, em São Paulo. No painel, ele comentou a pesquisa de intenção de voto divulgada hoje pelo Paraná Pesquisas.
Com o apoio do Bolsonaro, um candidato sai de 10% a 12% de intenção de votos para 38% ou 39%. E isso acontece com qualquer candidato conhecido.
Valdemar Costa Neto, em evento da Esfera Brasil
"Trump é única saída", declarou presidente do PL
No evento, Valdemar ainda criticou o julgamento do STF sobre tentativa de golpe. Segundo ele, "quando o Poder Judiciário se comporta dessa maneira, é a pior coisa que existe para todos" . E explicou: "Porque você não tem para quem recorrer. Esse é o nosso problema. Todos estão apoiando o Alexandre de Moraes. A maioria".
Líder do PL, porém, negou participação do partido nas movimentações recentes do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos EUA. "O Eduardo faz todas as coisas por conta própria. Ele não consulta o partido. Não estou me lamentando por isso. Não tem problema nenhum. Ele está ajudando. Faz a parte dele e faz o que ele devia fazer, que é defender o pai dele", disse.
Ex-presidente está "passando por uma situação muito ruim", segundo Valdemar. O político citou a cirurgia pela qual Bolsonaro foi submetido recentemente e disse que o nervosismo causado pelo que está acontecendo prejudica a sua saúde.
