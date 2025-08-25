Assine UOL
'Bolsonaro joga qualquer camarada no 2º turno', diz Valdemar sobre pesquisa

Adriana Ferraz
Do UOL, em São Paulo
Valdemar da Costa Neto, presidente do PL
Valdemar da Costa Neto, presidente do PL Imagem: Reprodução de vídeo / Youtube Esfera Brasil

Ao comentar a pesquisa de intenção de voto divulgada hoje pelo Paraná Pesquisas, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, classificou o potencial de transferência de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro como uma "loucura".

"Com o apoio do Bolsonaro, um candidato sai de 10% a 12% de intenção de votos para 38% ou 39%. E isso acontece com qualquer candidato conhecido", disse, em evento realizado pela Esfera Brasil em São Paulo. O levantamento do Paraná Pesquisas foi contratado pelo PL.

A capacidade de transferência de votos dele é absurda, uma loucura. Ele transfere ao menos 30% dos votos, joga qualquer camarada no segundo turno.

A declaração de Valdemar foi feita diante dos presidentes do PSD, Gilberto Kassab, do MDB, Baleia Rossi, da federação União-PP, Antonio Rueda, e do Podemos, Renata Abreu. "É por isso que temos de caminhar juntos", destacou, em referência à corrida ao Planalto em 2026.

Valdemar reforçou que acredita na possibilidade de Bolsonaro ser o candidato da direita — embora o ex-presidente esteja inelegível até 2030 por decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), por mentiras e ataques ao sistema eleitoral no pleito de 2022.

"O STF ainda terá de se posicionar. E pode ser que algum ministro peça vistas, o que atrasará o julgamento em cerca de 90 dias", completou. O julgamento de Bolsonaro no caso da trama golpista está marcado para começar em 2 de setembro.

MDB e PSD

Durante o painel comandado pelo jornalista Márcio Gomes, os dirigentes partidários discorreram sobre os cenários eleitorais para o próximo ano, mas sem assumir qualquer tipo de candidatura ou apoio.

Baleia, por exemplo, informou que o MDB decidirá apenas no começo de 2026 se o partido terá candidato próprio — em 2022, a sigla lançou a atual ministra do Planejamento, Simone Tebet. Já Kassab citou que o PSD tem dois pré-candidatos: os governadores Ratinho Júnior (PR) e Eduardo Leite (RS).

As duas siglas, assim como o Podemos e a federação União-PP, mantêm o comando de ministérios do governo Lula.

