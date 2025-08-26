Alvo da PF, Malafaia diz que sua igreja reúne 200 mil fiéis e 150 templos

A comunicação em massa se tornou a principal marca da igreja. Malafaia ganhou notoriedade nacional nos anos 1990 como televangelista.

A Advec virou palco da militância política de Malafaia. Em 2022, no primeiro turno da eleição presidencial, a igreja sediou um culto com contagem de votos dos fiéis, em apoio a Jair Bolsonaro. Durante a pandemia de covid-19, Malafaia chegou a enfrentar batalhas judiciais para manter cultos presenciais.

Em 2021, a Advec e a Editora Central Gospel, também de Malafaia, acumulavam R$ 4,6 milhões em impostos inscritos na Dívida Ativa da União. Segundo registros da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as pendências incluíam tributos, como Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL e PIS/Cofins.

Não existem dados oficiais sobre a arrecadação da igreja. Como outras denominações evangélicas, a igreja obtém recursos por meio de dízimos, ofertas, venda de livros e realização de congressos e eventos religiosos. Em 2011, Malafaia lançou uma campanha que pedia contribuições mínimas de R$ 1.000 de cada fiel, com a meta de arrecadar R$ 1 bilhão para criar uma emissora de televisão global.

Malafaia afirmou ter patrimônio de cerca de R$ 6 milhões. Em entrevistas concedidas em 2013, ele disse que a maior parte de seu patrimônio estava concentrada em imóveis e nos negócios editoriais da família. Segundo o pastor, sua editora, a Central Gospel, chegou a faturar R$ 45 milhões por ano.

Presença digital

As redes sociais da Advec têm números mais modestos que os do pastor. O perfil oficial da igreja soma 352 mil seguidores no Instagram, com quase 9.000 publicações, e 156 mil seguidores no Facebook.