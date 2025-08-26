Saúde de Zambelli é compatível com prisão, diz perícia de corte na Itália

Apesar da complexidade clínica, o laudo afirma que não há risco imediato de morte. Com base na documentação analisada e na visita médica, a perita listou um conjunto de diagnósticos.

Embora apresente distúrbio depressivo e dificuldades relacionadas ao sono, desde o início da detenção não foram registrados comportamentos autolesivos, e Zambelli se mostrou lúcida e adequada nas entrevistas clínicas.

Trecho do documento

A perícia também destaca o acompanhamento psiquiátrico regular de Zambelli. A especialista em medicina legal ressalta que uma das condições apresentadas pela brasileira não representa risco imediato.

Na conclusão, a médica aponta que as enfermidades são compatíveis com o regime carcerário. Diz ainda que os tratamentos necessários podem ser realizados dentro da prisão, que o eventual traslado aéreo ao Brasil é possível e que a viagem não representaria risco de consequências graves, desde que observadas as orientações médicas.

A decisão de realizar a perícia foi tomada durante a audiência de 13 de agosto. Naquela data, Zambelli passou mal no tribunal e foi atendida por um médico do sistema nacional de saúde italiano. Os juízes solicitaram esclarecimentos sobre: o quadro clínico atual da parlamentar e os tratamentos necessários; a possibilidade de que as terapias possam ser realizadas em regime prisional e a viabilidade de um traslado aéreo internacional sem risco de consequências graves.

A perita teve acesso à íntegra da documentação clínica de Zambelli. Também consultou o Diário Clínico da prisão —que reúne todos os registros médicos desde a entrada da deputada na unidade— e um parecer técnico indireto de caráter médico, neuropsiquiátrico e psicológico-forense produzido por especialistas brasileiros.