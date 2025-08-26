Dino dá 10 dias para Motta explicar urgência no PL da adultização

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Flávio Dino deu 10 dias para o presidente Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se manifestar sobre uma ação movida por um deputado do PL que questiona o rito adotado pelo presidente da Casa para votar em regime de urgência o PL com normas para proteger crianças e adolescentes em ambiente digital.

O que aconteceu

Dino quer ouvir presidente da Casa antes de decidir sobre ação movida por parlamentar. Deputado Marcos Pollon (PL) acionou o Supremo afirmando que Motta teria desrespeitado os ritos de votação da Câmara ao votar de forma simbólica, sem registrar todos os nomes de quem votou, o requerimento para que o PL da Adultização tramitasse em regime de urgência.

Para o deputado, votação sobre adotar regime de urgência deveria ter sido feita de forma nominal. Na ação, o deputado alega que Motta teria desrespeitado a Constituição ao adotar a votação simbólica e pede que toda a votação do projeto seja anulada. A ação foi sorteada no STF e caiu com o ministro Flávio Dino.