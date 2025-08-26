Luiza Brunet vai ao Senado e apela por políticas contra violência doméstica

Diferentemente da violência física, violência psicológica não deixa marcas visíveis, mas pode ser igualmente destrutiva. É caracterizada por qualquer comportamento que cause dano emocional, diminuição da autoestima ou exponha a vítima a sofrimento mental. É praticada por meio de humilhação, ameaça, intimidação, chantagem, isolamento, ofensa, controle e manipulação.

Atriz se tornou ativista no combate à violência contra mulher ao denunciar agressão do seu então companheiro, em 2016. Desde então, ela atua para incentivar outras mulheres a denunciarem e a buscarem proteção, e ganhou voz em instâncias legislativas na defesa da causa.

Sessão com poucos homens

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) citou a ausência de senadores homens na sessão. Ela disse que seus colegas estavam tratando de "coisa que dá poder", como economia e orçamento, enquanto, para muitos deles, "as mulheres se distraem com o que não importa".

Todo mês de março, nós, senadoras, recebemos do presidente [da Casa] a incumbência de listar os três projetos de lei que achamos mais importante tramitar. Há sete anos, eu sempre listo os meus projetos de lei referentes à violência contra a mulher. Acreditem, é um presente para inglês ver, nunca tramitou.

Soraya Thronicke, senadora

Parlamentar citou projetos de bloqueio imediato de bens do agressor e para uso de armas não letais. "A gente fica aqui comemorando, mas, para mim, não tem mais nada o que comemorar, porque nada tramita", lamentou, sobre as pautas paradas no Congresso.