Lula foi racista em fala sobre homem negro? Especialistas opinam

'Intenção não é racista, mas enunciado é'

Especialista ouvida pelo UOL diz que frase de Lula foi problemática, apesar de não ter tido a intenção de ser racista. "Em relação ao homem negro, não dá para cravar nada, porque dá para entender que ele não teve a intenção, que está fora do contexto, mas ainda assim a mobilização discursiva é muito complicada. Eu não cravaria que não é racista, eu cravaria que não tem intenção de ser, mas o enunciado é", afirma Rosane da Silva Borges, professora de comunicação na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo).

Critica de Lula é válida, mas ele "errou tentando acertar", diz outra especialista. "Falta uma bela dose de letramento racial nessa fala. Enquanto uma figura pública, ele não pode deixar nada subentendido. Precisa ter uma fala direta, concisa e objetiva para que todos compreendam o que está sendo dito. Então entendo que, se você perguntar para pessoas negras, elas vão dizer que ele foi absolutamente racista. Se você perguntar para uma população não negra, ela muito provavelmente vai dizer que ele não foi racista", afirma a jornalista Jamile Barreto, especialista em direitos humanos, diversidade e violência.

Vale, inclusive para os assessores do Lula, repensar essas falas, para que ele não caia [em racismo] novamente

Jamile Barreto, jornalista especialista em direitos humanos

Presidente acertou em trazer debate, segundo especialistas

Para antropóloga, Lula questionou "lugar historicamente demarcado" de associação do negro à feiura. "Essa fala [do Lula] tem que trazer um debate no sentido de que, sim, por que escolheram esse homem sem dentes e negro? É esse debate que tem que ser feito. Por que escolheram essa foto para publicidade?", afirmou Dina Alves, que também é advogada.