Sob tarifaço, Lula reúne ministros para alinhar futuro e cobrar entregas

Reunião é vista como "de arremate". Faltando pouco mais de um ano para a eleição, membros do governo dizem avaliar que o plano é fazer a programação até abril, mês da descompatibilização para quem quer sair dos ministérios para disputar cargos. Na prática, os planos costumam valer só até dezembro —depois que vira o ano, é costume que a pauta eleitoral tome conta.

Lula deve cobrar que cada um tenha pelo menos uma pauta principal. A Casa Civil, por exemplo, quer acelerar o Novo PAC o quanto for possível; o Orçamento, tratar da rota ferroviária do Pacífico, que facilitará negócios com a China; a Saúde foca no Programa Mais Especialistas.

A maioria dos ministros deve deixar o cargo. Petistas e membros do centrão deverão entregar seus postos para tentar outros cargos na eleição de 2026. Nos principais ministérios, o secretário-executivo deve assumir.

A relação com Congresso deverá ser tema, como de costume. Com a votação da isenção do IR (Imposto de Renda) para quem ganha até R$ 5.000 mensais, uma prioridade e promessa do governo, em vista neste segundo semestre, Lula quer tentar garantir que não terá surpresas como na CPMI do INSS.

Este recado vai tanto aos líderes e à ministra Gleisi Hoffmann, das Relações institucionais, quanto ao centrão. Membros do governo defendem que nesta reta final Lula cobre seus ministros que fazem parte do centro, em meio aos ataques e ameaças de desembarque dos respectivos partidos.

Nova marca

Também há a expectativa de que o ministro da Secom (secretaria de Comunicação), Sidônio Palmeira, apresente o novo slogan do governo. Com mudança prevista desde o fim do ano passado, o novo mote deverá abordar soberania nacional e justiça social.