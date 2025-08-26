Lula diz que visto de Lewandowski foi cassado: 'Você deve ter orgulho'

"Eu acho que é vergonhoso para eles, e não para você", disse Lula. "Eu acho que eles estão deixando de receber uma personalidade da tua competência, da tua capacidade."

Você deve ter orgulho do que você fez para que os caras tivessem tanto ódio do Brasil que chagassem a suspender o visto do nosso ministro da Justiça. Essas atitudes são inaceitáveis, não só contra o Lewandowski, mas contra os ministros da Suprema Corte, contra qualquer personalidade brasileira. Minha solidariedade, Lewandowski.

Lula, sobre cassação de visto de Lewandowski

Esta é mais uma ação contra cidadãos envolvidos com o governo brasileiro ou com outros Poderes. O governo dos EUA já suspendeu os vistos dos ministros do STF, da ex-integrantes do governo que criaram o "Mais Médicos" e da família do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Reunião sobre soberania e entregas

Lula voltou a reunião para falar de soberania e entregas. "Estamos dispostos a sentar na mesa em igualdade de condições. O que não estamos dispostos é sermos tratados como se fôssemos subalternos. Isso, nós não aceitamos de ninguém", afirmou o presidente, que fez todos os ministros usarem o boné "O Brasil é dos brasileiros".

Ele falou brevemente na abertura e passou a palavra aos ministros. Era previso que todos os ministros falassem, mas a dinâmica mudou e apenas a cúpula principal foi escalada para falar. A última reunião foi realizada em janeiro.