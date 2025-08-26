Moraes dá 5 dias para PGR decidir sobre denúncia contra Bolsonaro e Eduardo

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), deu cinco dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o oferecimento de denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por terem atuado para tentar pressionar o STF.

O que aconteceu

O ministro deu prazo na mesma decisão que mandou a polícia penal do DF monitorar presencialmente o ex-presidente. Ao final da decisão tomada nesta tarde, ele mandou encaminhar os autos para a PGR se manifestar sobre as questões pendentes. Segundo o UOL apurou, as questões pendentes são o pedido da defesa de Bolsonaro para rever a prisão domiciliar e a análise sobre o relatório final da PF que indiciou Jair e Eduardo.

A PGR não é obrigada a seguir o prazo. O procurador-geral da República não será punido se não respeitar rigorosamente o prazo, segundo o UOL apurou. A ideia é que o período sirva para orientar administrativamente a PGR para se manifestar rapidamente.