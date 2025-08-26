Pelada com Tarcísio no Pacaembu terá Nunes no meio de campo e cem prefeitos

Programação do encontro dá poucas pistas sobre quem mais jogará. Aliados de Tarcísio, Dário Saadi (Campinas), Guto Issa (São Roque), Luciano Lopes (Lindóia), João Victor (Águas de São Pedro), José Faria (Santa Clara d'Oeste), Rodolfo Fanganiello (Paranapanema) e Wagner Costa (Pariquera Açu) serão palestrantes no evento.

Número de encontros de Tarcísio com prefeitos cresceu em 2025. Ao longo de 2024, Tarcísio teve 26 agendas do tipo. Neste ano, ele já superou esse número. Em sete meses (até 25 de julho), conversou com prefeitos paulistas em 32 ocasiões. O número também é maior do que o visto em 2023 (29 vezes).

Pesquisa Genial/Quaest aponta o governador à frente na disputa pelo governo paulista. Já em eventual segundo turno para a Presidência, Tarcísio (35%) aparece atrás do presidente Lula (43%). Pessoas próximas a Tarcísio avaliam que uma disputa pelo Planalto em 2026 seria "dura", enquanto São Paulo oferece um cenário "muito mais tranquilo".

Fogo amigo e pragmatismo

Mensagens divulgadas na semana passada revelam atritos na família Bolsonaro em relação à possível candidatura de Tarcísio para presidente. "Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF", disse o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) ao pai. Enviada em julho, a mensagem consta no relatório da PF (Polícia Federal) que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seu filho. Tarcísio foi ministro da Infraestrutura de Bolsonaro e é cogitado para herdar o espólio político do ex-presidente, que está inelegível até 2030.

Governador "quer posar como salvador da pátria", afirmou Eduardo. "Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer", escreveu o deputado. Para Eduardo, eleger Tarcísio para presidente resolveria só "a vida do pessoal da Faria Lima", e não a situação de Bolsonaro, que será julgado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) em setembro por tentativa de golpe de Estado.