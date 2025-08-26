Valdemar diz que Bolsonaro deve definir nome ao Planalto após julgamento

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve indicar seu substituto para disputar a Presidência em 2026 depois de ser julgado no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

Valdemar disse que fará o que Bolsonaro mandar porque "ele é o dono dos votos". O chefe do PL declarou que acredita que o ex-presidente decidirá, depois do julgamento, para quem vai transferir seu capital político. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), é o favorito do Centrão para receber o aval.

"Tem que fazer [a indicação] antes do final do ano", ressaltou. Valdemar fez a ressalva de que algum ministro do STF pode pedir vista, o que atrasaria o julgamento em ao menos 90 dias; contudo, disse crer que o julgamento terminará neste ano.